Джакарта, 18 августа, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Спасателям удалось найти 36 индонезийских студентов, которые оказались в ловушке на вулкане Амонггедо, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

В настоящее время 36 студентов находятся в безопасности.

«Все 36 пострадавших были успешно эвакуированы и благополучно прибыли на пост плотины Улу Бенуа», — заявили в спасательной группе.

Как сообщало ИА REGNUM, студенты поднялись на вершину вулкана 16 августа 2021 года, чтобы провести церемонию поднятия флага в честь празднования Дня независимости Индонезии.