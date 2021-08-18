Оказавшихся в ловушке индонезийских студентов спасли
Джакарта, 18 августа, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Спасателям удалось найти 36 индонезийских студентов, которые оказались в ловушке на вулкане Амонггедо, сообщает CNN Indonesia.
Иван Шилов ИА REGNUM
Вулкан
В настоящее время 36 студентов находятся в безопасности.
«Все 36 пострадавших были успешно эвакуированы и благополучно прибыли на пост плотины Улу Бенуа», — заявили в спасательной группе.
Как сообщало ИА REGNUM, студенты поднялись на вершину вулкана 16 августа 2021 года, чтобы провести церемонию поднятия флага в честь празднования Дня независимости Индонезии.