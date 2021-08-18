Ульяновск, 18 августа, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Ульяновской области за последние сутки потушили два пожара в Мелекесском лесничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства природы и цикличной экономики.

Mpr73.ru Пожар в Мелекесском лесничестве Ульяновской области

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В ведомстве отмечают, что днём 17 августа из-за перехода огня с земель иных категорий произошло возгорание на бывших колхозных землях, переданных в гослесфонд. Общая площадь пожара составила 6 гектаров.

В минприроды сообщают, что в отношении собственника сельхозземель будет возбуждено административное производство «из-за складирования горючих материалов».

Второе возгорание произошло вечером в Русскомелекесском участковом лесничестве, площадь пожара составила 2,2 гектара. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращением с огнём местного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа президент России Владимир Путин поручил правительству усилить число лиц, охраняющих леса, в том числе патрулирование.

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