Воронеж, 18 августа, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Рекордное число жителей Воронежской области привились от коронавируса за последние сутки, 17 августа — сразу 14 614 человек. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

Donland.ru Вакцинация

«Продолжаем набирать темпы вакцинации. За вчерашний день привили рекордное суточное число воронежцев — 14 614 инъекций. С наличием вакцины в регионе полный порядок, она есть в достаточном количестве. Всего в Воронежскую область уже поступило почти 780 тыс. доз. Поставки продолжатся», — написал Гусев.

Как уточнили в департаменте здравоохранения Воронежской области, на 9:00 17 августа в регионе иммунизировано 602 785 человек, из них 525 926 граждан завершили вакцинацию и получили обе дозы вакцины. Ревакцинацию прошли 3 792 человека, из них 2 650 человек её завершили. Накануне в регион поступило более 64 тысяч доз Спутника Лайт, а также более 16 тысяч доз Спутника V.