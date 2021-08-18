Соледар, ДНР, 18 августа, 2021, 10:08 — ИА Регнум. За минувшие сутки киевские силовики четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 76 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 18 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

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Согласно опубликованным данным, на горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили восемь мин калибра 120 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие населенные пункты: Байрак, Веселое, Ленинское», — сказано в сообщении.

В представительстве отметили, что остановить обстрелы при помощи координационного механизма в очередной раз не получилось, поскольку украинская сторона отрицала сам факт обстрелов.

«Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчётный период не зафиксировано», — добавили в СЦКК.

Напомним, за указанный период ВСУ дважды нарушили режим прекращения огня в ЛНР, обстреляв районы населённых пунктов Желобок и Золотое-5.