ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня — СЦКК ДНР
Соледар, ДНР, 18 августа, 2021, 10:08 — ИА Регнум. За минувшие сутки киевские силовики четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 76 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 18 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Согласно опубликованным данным, на горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили восемь мин калибра 120 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие.
В представительстве отметили, что остановить обстрелы при помощи координационного механизма в очередной раз не получилось, поскольку украинская сторона отрицала сам факт обстрелов.
Напомним, за указанный период ВСУ дважды нарушили режим прекращения огня в ЛНР, обстреляв районы населённых пунктов Желобок и Золотое-5.