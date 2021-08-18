Элиста, 18 августа, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 18 августа.

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С начала пандемии в Калмыкии COVID-19 не смогли победить 510 человек.

ИА REGNUM сообщало, что эпидемиологическая ситуация в Калмыкии остаётся напряжённой, однако регион вышел на плато третьей волны коронавирусной инфекции.