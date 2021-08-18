Екатеринбург, 18 августа, 2021, 11:22 — ИА Регнум. На месте здания делового центра «Рубин» стоит поставить храм, заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своём телеграм-канале.

(сс) Деловой дом «Рубин» в Екатеринбурге

Здание является знаковой архитектурной доминантой в центре Екатеринбурга. «Рубин» выполнен в стиле раннего советского модернизма. Архитектором объекта стал Пётр Деминцев. Отметим, именно он спроектировал фонтан «Каменный цветок», который РПЦ тоже хотела снести ради постройки храма.

«Стоящее напротив здание дома быта «Рубин» не великий памятник архитектуры. Может, сподобит Господь и когда-нибудь вернётся на его (своё) место храм Малый Златоуст?», — написал митрополит.

Сейчас напротив Рубина стоит православный храм «Большой Златоуст».

Как сообщало ИА REGNUM, из-за попыток снести фонтан «Каменный цветок» на площади Труда жители организовали крупные акции протеста. Массовые беспорядки повторились, когда церковь попыталась начать строить новый храм в сквере у Драмтеатра.