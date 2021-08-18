Элиста, 18 августа, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 103 человека, сообщает региональный оперштаб 18 августа. Это на два случая заражения больше, чем днём ранее.

Kurganobl.ru Коронавирус

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В настоящее время лечение в ковидных стационарах получают 808 пациентов. В тяжёлом состоянии находится 31 человек. Режим самоизоляции соблюдают 4 287 жителей республики.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 26 877 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 23 354 носителя инфекции.