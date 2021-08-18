Чита, 18 августа, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Забайкалье по состоянию на 18 августа первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции уже привито 300 799 человек. Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Кабинет вакцинации

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Завершили вакцинацию 252 324 человека (получили второй компонент вакцины и воспользовались однокомпонентной вакциной). За прошедшие сутки (17 августа) первую часть инъекции получили 2619 жителей Забайкалья и ещё 3892 человек полностью привиты.

Как сообщало ИА REGNUM, на 18 августа общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 в Забайкалье составляет 61 277, причём 241 из них обнаружили только за минувшие сутки.

Читайте также: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё два человека