Биробиджан, 18 августа, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Еврейской автономии за сутки увеличилось количество домов, в которые зашла вода реки Амур. Всего в регионе подтоплены 26 жилых зданий, из них эвакуированы 58 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 августа в пресс-центре МЧС ЕАО.

72.mchs.gov.ru Паводок

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Также от паводка пострадали подвалы трёх социально значимых объектов и здание топливно-энергетического комплекса. В воде стоят 404 придомовых территории, 1398 дач, 37 участков автомобильных дорог, два моста и 13 378 га сельскохозяйственных земель. В регионе работают пункты временного размещения людей, в них эвакуированы девять человек.

«Усиленными темпами укрепляются откосы временных защитных сооружений, осуществляется подсыпка дорог, проводится укладка мешков и работы по откачке паводковых и грунтовых вод. Круглосуточное дежурство несут спасатели, которые осуществляют мониторинг обстановки, следят за уровнем воды и состоянием защитных сооружений. Помимо этого, каждый день сотрудники МЧС России развозят хлеб, питьевую бутилированную воду, медикаменты и почтовые отправления жителям области. Там, где дороги уже залиты водой, гуманитарную помощь подвозят на моторных лодках», — рассказал об обстановке в регионе начальник Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области Роман Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Еврейской автономии, пострадавшие от паводка в прошлом году, получили выплаты на сумму 72,4 млн рублей. Часть средств ещё не доведена до пострадавших.