Ульяновск, 18 августа, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Ульяновской области вторые сутки подряд выявляется одинаковое количество случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По оперативной информации ведомства, за последние сутки в регионе официально выявлено 292 носителя новой коронавирусной инфекции. Напомним, что столько же было подтверждено сутками ранее, до этого двое суток подряд выявляли 290 случаев заражения.

Всего в пандемию в Ульяновской области проведено 1 097 902 лабораторных исследования на коронавирус. Под наблюдением остаются 14 784 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области всего подтверждено 70 289 случаев заражения коронавирусом, вылечились 64 504 человека, умер 2151 пациент с коронавирусом.