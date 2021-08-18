Сухум, 18 августа, 2021, 10:03 — ИА Регнум. 162 новых случая заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение суток 17 августа в ходе 528 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Publicdomainpictures.net Госпиталь

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Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 233 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 49 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 23 813 носителей SARS-CoV-2. Из них 19 385 признаны выздоровевшими, в том числе 178 — за последние сутки. Всего в стране скончались 350 пациентов с диагнозом COVID-19, из которых пятеро — в течение последних суток.

16 августа в Абхазии выявили 97 новых носителей коронавируса в результате 392 исследований.

Стоит отметить, что в Сухум из Будённовска прибыл мобильный госпиталь Минобороны РФ с военными медиками, которые будут помогать бороться местным врачам с пандемией. В госпитале можно будет разместить от 100 до 150 человек.