Москва, 18 августа 2021, 09:58 — REGNUM Российская гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» не оставляет морскому противнику никаких шансов, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель американского издания The National Interest Марк Эпископос признал мощь новой российской гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон», уточнив, что это «плохие новости» для НАТО.
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