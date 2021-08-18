Москва, 18 августа, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Российская гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» не оставляет морскому противнику никаких шансов, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Минобороны России Летные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон»

«Та точность, которую мы проверили на испытаниях по морским целям, она никаких шансов, в общем, не оставляет. Как и «Кинжал». То есть мы имеем весь арсенал. Можем с моря, можем с воздуха», — сказал Шойгу в интервью «Аргументам и фактам».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель американского издания The National Interest Марк Эпископос признал мощь новой российской гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон», уточнив, что это «плохие новости» для НАТО.

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