Ростов-на-Дону, 18 августа, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону суд обязал гимназию оборудовать медицинский кабинет, сообщили ИА REGNUM в донской прокуратуре.

Onf.ru В этом медкабинете уже не лечат

В ходе прокурорской проверки в гимназии, расположенной в Ворошиловском районе, были выявлены нарушения требований закона в части обеспечения школьного медкабинета оборудованием и инвентарём.

Руководству учебного заведения внесено представление. Однако для полного устранения нарушений прокуратуре пришлось обратиться в суд.