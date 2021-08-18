Амстердам, 18 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Конфликт полузащитника «Краснодара» Тонни де Вильены с клубом произошёл из-за нежелания клуба отпускать его в другую команду. Об этом 18 августа сообщает нидерландское издание Voetbal International.

Fc-zenit.ru Стадион «Краснодар»

По информации издания, Вильена хотел в летнее трансферное окно покинуть «Краснодар», но клуб его не отпустил.

Отмечается, что футболист договаривался с «Краснодаром» о возможности покинуть клуб спустя два года после перехода, если будут предложения. При этом интерес к нему проявляли французский «Ренн» и испанский «Бетис», но «Краснодар» не захотел продавать игрока.

Напомним, в 2019 году Вильена перешёл в «Краснодар» из «Фейеноорда» за €9 млн.

Ранее сообщалось, что в «Краснодара» произошёл конфликт между Вильеной и ещё одним футболистом — Владимиром Ильиным.