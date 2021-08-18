Вашингтон, 18 августа, 2021, 09:59 — ИА Регнум. На аукционе Bring a Trailer в США выставлен на продажу редкий байк Ducati 999S. Об этом сообщается на сайте компании.

Bring a Trailer Ducati 999S

Мотоцикл изготовлен на заводе дома Борго Панигале. 999-й Ducati имеет весьма специфический дизайн, отличный от других мотоциклов компании. При этом предшественник, выставленного на торги байка, многие считают самым красивым мотоциклом в мире. На его фоне 999-й выглядит «гадким утёнком».

Мотор мотоцикла объёмом 998 куб. см имеет впечатляющие характеристики — 13 000 об/мин.

Пробег байка равен 1450 миль (около 2334 км), а его возраст составляет 18 лет. До того, как он был передан продавцу, у байка был всего один владелец.

На данный момент ставка на мотоцикл равна 9000 долларов.

Ранее китайская компания Da Vinci Dynamics провела премьеру нового электрического байка DC100 с системой автопилотирования. Мотоцикл может следовать за водителем, если он решит пройтись пешком.

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