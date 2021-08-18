Чита, 18 августа, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 18 августа года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 61 277, причём 241 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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Вместе с тем 53 918 пациентов (+216 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1264 человека (+2 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 120 находятся в тяжёлом состоянии (-3 за сутки), 49 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+3 за сутки).

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