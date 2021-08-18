Белгород, 18 августа, 2021, 10:01 — ИА Регнум. По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту гибели работника АО «Лебединский ГОК» в Губкине Белгородской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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Машинист экскаватора погиб утром 6 августа в результате детонация взрывчатого вещества в карьере. Проверкой установлено, что ЧП произошло в результате нарушения правил безопасности, допущенных работниками ГОКа, на которых возложена обязанность по соблюдению требований охраны труда при проведении буро-взрывных работ.

Следователи изучают документацию, касающуюся охраны труда и должностных обязанностей погибшего. Назначены судебные экспертизы, которые позволят определить круг лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых.