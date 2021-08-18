Энгельс, Саратовская область, 18 августа, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В городе Энгельсе организована доследственная проверка после гибели малолетней девочки в результате падения с высоты, сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

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Предварительно, ночью 18 августа в одном из домов по улице Степная в Энгельсе из окна квартиры, расположенной на десятом этаже, облокотившись на москитную сетку, выпала девочка в возрасте 2 лет 8 месяцев. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Следствие устанавливает все обстоятельства трагедии. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

ИА REGNUM напоминает, вечером 30 июня в одном из домов по улице Астраханской в Саратове из окна квартиры, расположенной на втором этаже девятиэтажного дома, выпал мальчик в возрасте 1 год 10 месяцев. Дома он находился с матерью. Ребенка сразу же госпитализировали в медучреждение.

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