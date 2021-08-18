Пермь, 18 августа, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В Пермском крае с начала 2021 года судебные приставы произвели более 4,5 тыс. арестов имущества должников. Общая стоимость переданного на принудительную реализацию имущества составила около 900 млн рублей. От продажи выручено 245 млн рублей. Средства переданы взыскателям в счет долга также, как и нереализованное в принудительном порядке имущество на сумму 260 млн рублей, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Бриллиант

Самым дорогим имуществом, попавшим под арест, названо двухэтажное здание детского сада стоимостью 51 млн рублей. Самую большую сумму в результате принудительной продажи получили от реализации жилого дома — 7 млн рублей.

Самым необычным имуществом, попавшим под арест, судебные приставы назвали бриллиант нежно-зеленого цвета весом почти в 2 карата с примерной стоимостью 3 млн рублей.