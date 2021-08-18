Баксанский район, Кабардино-Балкария, 18 августа, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Минздрав Кабардино-Балкарии сообщил о состоянии пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Баксанском районе. По данным ведомства, в реанимации находятся двое получивших серьезные травмы. Их состояние оценивается как тяжелое.

Schekinov Alexey Victorovich ДТП

Среди пострадавших также двое несовершеннолетних в возрасте 16 и 13 лет. Один из них после обследования отпущен домой, второй находится на лечении в больнице. Помимо этого, врачи Баксанской районной больницы и Республиканской клинической больницы оказывают помощь еще четырем пострадавшим в аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДТП в Баксанском районе с участием маршрутной «Газели», автомобиля «Тойота» и автогрейдера, произошедшем 17 августа, погибли три человека, получили травмы девять человек. Об этом сообщили в МВД по региону. В минздраве пишут о восьми пострадавших.