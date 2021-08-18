Москва, 18 августа, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Москве выделяется грант в размере 10 млн 911 тыс. 900 рублей на регистрацию выявленных памятников культурного наследия. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин, сообщается на сайте столичного правительства.

Алексей Колчин ИА REGNUM Старинная архитектура

Грант получит Федеральная кадастровая палата Росреестра. Средства пойдут на подготовку документов для регистрации объектов культурного наследия, это позволит повысить эффективность их охраны.

Планируется подготовить около 1100 комплектов документов. Всего на учете в столице находится более 2 тыс. охраняемых объектов культурного наследия, более 550 из них выявили за последние 10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве реставраторы в течение 2021 года закончат восстанавливать около 100 памятников архитектуры.

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