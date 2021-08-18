Воронеж, 18 августа, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Первенство мира по скалолазанию состоится впервые в Воронеже, состязания пройдут с 21 по 30 августа, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Альпинист

В соревнованиях примут участие 419 спортсменов из 38 стран. Так, сборную РФ будут представлять 48 спортсменов, в сборную США войдёт 31 человек, Италию будут представлять 30 спортсменов, Украину — 27, Казахстан — 26, по 22 спортсмена войдут в сборные Франции, Великобритании и Германии. По одному спортсмену в Воронеж отправят Аргентина, Австралия, Хорватия, Сингапур и Таиланд.

В числе участников соревнований — победители прежних первенств мира Ао Юрикуса, Рей Кавамата и Юнта Секигучи из Японии, Ориан Бертон из Франции, представители Украины Григорий Ильчишин и Ника Потапова, Калли Клоуз из США, Джакопо Стефани из Италии, Сара Копар из Словении, а также представители РФ Ярослав Пашков (Свердловская область) и Полина Кулагина (Красноярский край).

Спортсмены будут состязаться в дисциплинах «лазание на скорость», «лазание на трудность» и «боулдеринг» в трех возрастных категориях 14−15, 16−17 и 18−19 лет.