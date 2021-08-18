Москва, 18 августа, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Из-за чрезмерного потребления в настоящее время человечество «семимильными шагами» движется в сторону собственной гибели. Об этом 18 августа заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью журналу «Вокруг света».

Mil.ru Сергей Шойгу

«Выскажу мысль, которая, думаю, многим не понравится. Мне кажется, человечество семимильными шагами идет к собственной погибели. И причина тому — безудержное стремление к потреблению», — сказал он.

Также Шойгу уточнил, что он мечтает о том, чтобы всё человечество однажды поняло, что необходимо прекратить «эту безумную гонку потребительства».