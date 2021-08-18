Санкт-Петербург, 18 августа, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Ассоциация морских торговых портов (АСОП), которая объединяет 68 отраслевых организаций и предприятий морского транспорта России, обратилась в правительство России с просьбой детально проработать вопрос о возможности переноса Большого порта Санкт-Петербург на прибрежную территорию Ленинградской области, до того, как принимать решение.

Красовский Алексей Порт Санкт-Петербург

По данным «Фонтанки», АСОП направила соответствующее письмо главе межведомственной рабочей группы, изучающей вопрос переноса порта, заместителю министра транспорта РФ Александру Пошиваю.

Представители стивидорного бизнеса, работающего на территории Большого порта Санкт-Петербург, оценивают проект переноса мощностей порта в 3 триллиона рублей и не поддерживают эту дорогостоящую затею.

Напомним, весной 2021 года совладелец «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев предложил перенести Большой порт из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область, чтобы построить на освободившемся в Северной столице месте новое жилье, коммерческие помещения и социальную инфраструктуру. Перенос всех портовых мощностей Большого порта Петербурга предлагается осуществить в Усть-Лугу (Кингисеппский район Ленобласти), где уже действует одноимённый порт. По оценке авторов идеи, перенос потребует 440 млрд рублей. С просьбой поддержать идею Бокарев обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

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В свою очередь губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на ПМЭФ-2021 заявил о варианте переноса петербургского порта в Приморск (Выборгский район Ленобласти). По его словам, там больше возможностей для развития портовых мощностей.