Бизнес выступил против переноса Большого порта Санкт-Петербург в Ленобласть
Санкт-Петербург, 18 августа, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Ассоциация морских торговых портов (АСОП), которая объединяет 68 отраслевых организаций и предприятий морского транспорта России, обратилась в правительство России с просьбой детально проработать вопрос о возможности переноса Большого порта Санкт-Петербург на прибрежную территорию Ленинградской области, до того, как принимать решение.
По данным «Фонтанки», АСОП направила соответствующее письмо главе межведомственной рабочей группы, изучающей вопрос переноса порта, заместителю министра транспорта РФ Александру Пошиваю.
Представители стивидорного бизнеса, работающего на территории Большого порта Санкт-Петербург, оценивают проект переноса мощностей порта в 3 триллиона рублей и не поддерживают эту дорогостоящую затею.
Напомним, весной 2021 года совладелец «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев предложил перенести Большой порт из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область, чтобы построить на освободившемся в Северной столице месте новое жилье, коммерческие помещения и социальную инфраструктуру. Перенос всех портовых мощностей Большого порта Петербурга предлагается осуществить в Усть-Лугу (Кингисеппский район Ленобласти), где уже действует одноимённый порт. По оценке авторов идеи, перенос потребует 440 млрд рублей. С просьбой поддержать идею Бокарев обратился к президенту РФ Владимиру Путину.
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В свою очередь губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на ПМЭФ-2021 заявил о варианте переноса петербургского порта в Приморск (Выборгский район Ленобласти). По его словам, там больше возможностей для развития портовых мощностей.
Морской порт «Большой порт Санкт-Петербург» — один из крупнейших портов на Северо-Западе России. Расположен в Невской губе Финского залива и устьевой части реки Нева. Навигация в морском порту осуществляется круглогодично, морской порт осуществляет работу круглосуточно. В морском порту действует разрешительный порядок движения и стоянки судов. Портовый комплекс морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» предоставляет клиентам и пользователям весь спектр услуг по обслуживанию и снабжению судов, по перевалке и транспортировке грузов на уровне мировых стандартов.