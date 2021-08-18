Барнаул, 18 августа, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 18 августа 2021 года от коронавируса привились 569 722 человека (+ 6364 за сутки). Такие данные приводит оперштаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Из общего числа привитых 123 663 жителя региона получили первую прививку (+ 1099 за сутки), и 445 284 человека (+ 5285 за сутки) полностью привиты. Также известно, что ещё 825 человек прошли повторную вакцинацию (+30 за сутки).

В настоящее время Алтайский край получил уже 724 283 комплекта вакцины (+59 880 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2021 года алтайский губернатор Виктор Томенко признал: чтобы достичь коллективного иммунитета необходимо прививать не менее 10 тысяч человек в сутки.

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