Ярославль, 18 августа, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Ярославле не состоится гастрономический фестиваль «Пир на Волге». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальное сообщество фестиваля во «ВКонтакте».

Yarregion.ru Фестиваль «Пир на Волге»

"Друзья, мы вынуждены сообщить новость, о которой многие догадывались. Увы, эпидемиологическая ситуация по-прежнему неблагополучна, и мы не получили разрешения провести «Пир на Волге» 21 августа», — сообщили организаторы.

Команда «Пира» надеется, что им согласуют другую дату и фестиваль просто перенесут, а не отменят.

Фестиваль «Пир на Волге» проходит традиционно на ярославской Стрелке. В ходе фестиваля повара из Ярославля и других городов страны готовят свои лучшие блюда, которые можно попробовать на месте. Праздник еды сопровождает обширная развлекательная программа.