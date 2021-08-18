Чебоксары, 18 августа, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Чебоксарах признана невменяемой и направлена на принудительное лечение горожанка, переломавшая мужу рёбра. От полученных ранений он скончался, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Перед судом предстала 40-летняя горожанка. Следствие установило, что преступление было совершено вечером 1 мая 2021 года в чебоксарской квартире, где проживают супруги. По данным правоохранителей, во время застолья фигурантка уголовного дела поссорилась с 47-летним супругом, нанеся ему не менее 25 ударов.

«От полученных повреждений, в том числе в виде множественных переломов рёбер, потерпевший скончался вечером 2 мая», — говорят в ведомстве.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что женщина страдает хроническим психическим расстройством.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Решением Ленинского районного суда Чебоксар женщина признана невменяемой с направлением на принудительное лечение в психиатрический стационар.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вурнарском районе Чувашии признан невменяемым местный житель, который убил сожительницу, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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