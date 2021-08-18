Хабаровск, 18 августа, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В Хабаровском крае собираются реализовать проект «Дальневосточный квартал». О готовности края стать пилотным заявил врио губернатора региона Михаил Дягтерёв, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе региона.

Дарья Драй ИА REGNUM 4 Строительство домов

Читайте также: «Дальневосточные кварталы» выполнят послание президента: Минвостокразвития

«Это проект Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Его первоочередная задача — снизить стоимость квадратного метра жилья, и это напрямую касается Хабаровского края. Мы номинировали для этих целей несколько крупных площадок. В первую очередь — аэродром ДОСААФ в Хабаровске. Там больше 70 га, где можно построить до полумиллиона квадратных метров жилья», — отметил Михаил Дягтерёв.

Суть проекта «Дальневосточный квартал» заключается в том, что Минвостокразвития будет проводить конкурс среди застройщиков. Тем, кто предложит самую низкую цену, государство оплатит создание инфраструктуры и затраченные энергоресурсы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появление «Дальневосточных кварталов» анонсировалось в Якутске, Южно-Сахалинске и Биробиджане.