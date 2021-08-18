Пермь, 18 августа, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В Пермском крае с поезда сняли многодетного отца, долг которого по алиментам составляет более 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Profgos.ru Долг

В службе судебных приставов отметили, что мужчина находился в розыске в связи с уклонением от уплаты алиментов трем своим детям. Должник, зная о последствиях неуплаты алиментов, скрывался.

Благодаря взаимодействия с транспортной полицией должника удалось задержать. Стало известно, что мужчина приобрел билет на поезд дальнего следования. Однако поездка не состоялась. Пермяка сняли с поезда и доставили в отделение судебных приставов. Возбуждено административное дело по факту неуплаты средств на содержание детей. Правонарушителю суд назначил десять суток ареста.