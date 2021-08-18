Киев, 18 августа, 2021, 09:50 — ИА Регнум. На Украине из-за сложных погодных условий обесточены 138 населённых пунктов в семи областях страны. Об этом сообщила 18 августа пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Rosseti.ru Ремонт электросетей

Сильнее всех пострадала Житомирская область — 70 населённых пунктов. Далее идут Киевская — 30, Хмельницкая — 24, Черниговская — девять, Днепропетровская — два, Черновицкая — два и Кировоградская область — один населённый пункт.

Сотрудники облэнерго восстанавливают электроснабжение.