Киев, 18 августа, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины по футболу стал Александр Петраков. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Цитата из видео «Казаки. Футбол — ЭПИЗОД №6. АНГЛИЯ» Футбол

Петраков ранее работал с молодёжными сборными Украины различных возрастов. В 2019 году команда игроков до 20 лет под его руководством стала победителем молодёжного чемпионата мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа с поста главного тренера сборной Украины ушёл Андрей Шевченко.

В настоящее время сборная Украины занимает второе место в отборочной группе ЧМ-2022. В первых трёх матчах команда сыграла вничью с Францией (1:1), Финляндией (1:1) и Казахстаном (1:1). В предстоящих матчах Украина сыграет с Казахстаном в гостях и с Францией дома.

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