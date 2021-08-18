Октябрьский район, Ростовская область, 18 августа, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В Ростовской области бывший сотрудник администрации Октябрьского сельского района обвиняется в превышении должных полномочий. Как сообщили ИА REGNUM в донской прокуратуре, экс-чиновник принял некачественный спортивный комплекс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Следователи полагают, что в июне 2019 года чиновник утвердил выполнение контракта на строительство спортивного комплекса на хуторе Ильичевка Алексеевского сельского поселения. При этом подрядчик обязательства выполнил некачественно и не в полном объёме, что чиновнику было достоверно известно. Сумма ущерба превысила 600 тыс. рублей.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» направлено в суд.