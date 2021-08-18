Барнаул, 18 августа, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 18 августа 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 4383 человека, причём 24 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 789 (-2 за сутки), из них 210 подключены к аппаратам ИВЛ (за последние сутки данные не изменились). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (15 843 человека, +28 за сутки) и ОРВИ (42 729 человек, + 237 за сутки).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 3673 детей (+22 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (67 045 человек, +271 за сутки) новый вирус победили 51 389 человек (+ 161 за сутки).

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