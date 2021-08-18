Тольятти, Самарская область, 18 августа, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Права управления 70 домами в городе Тольятти лишила управляющую компанию государственная жилищная инспекция Самарской области. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба этой инспекции.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Многоквартирный дом

Сообщается, что сотрудники инспекции провели проверку управляющей компании ООО «ТЭМ» после обращения жителя г. Тольятти. В результате было установлено, что директор этой фирмы не имеет соответствующий квалификационный аттестат. Кроме этого, у руководителя этой фирмы имеется непогашенная судимость за преступления в сфере экономики.

Отмечается, что сотрудники инспекции выдали предписание на устранение выявленных нарушений, но это предписание не было исполнено.

В результате инспекция исключила из реестра лицензий управляющих организаций Самарской области сведения обо всех 70 многоквартирных домах, которыми управляло ООО «ТЭМ».

Сообщается, что инспекция намерена передать в Арбитражный суд Самарской области заявление об аннулировании лицензии ООО «ТЭМ».

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