Москва, 18 августа, 2021, 09:38 — ИА Регнум. За перенос столицы в Сибирь и строительство там пяти новых городов выступают 22% жителей России, свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

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Свою позицию они объясняют тем, что это будет способствовать развитию Сибири как в экономическом, так и в демографическом плане.

Ещё 30% поддерживают лишь строительство новых городов, объясняя это традиционным восприятием именно Москвы как административного центра России. Только перенос столицы одобряют 6% опрошенных, передает RT.

«Против идеи выступают 27% россиян. В числе их аргументов — чрезвычайно высокая стоимость такого проекта, а также удалённость новой столицы от европейской части страны, где традиционно проживает большинство населения», — говорится в исследовании.

В опросе приняли участие представители экономически активного населения из всех регионов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Сибири нужно создать пять крупных промышленных и научных центров — городов с населением до 1 млн человек. Также министр считает актуальным перенос столицы из Москвы в Сибирь.

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