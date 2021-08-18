Жители России оценили идею о переносе столицы в Сибирь
Москва, 18 августа, 2021, 09:38 — ИА Регнум. За перенос столицы в Сибирь и строительство там пяти новых городов выступают 22% жителей России, свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Свою позицию они объясняют тем, что это будет способствовать развитию Сибири как в экономическом, так и в демографическом плане.
Ещё 30% поддерживают лишь строительство новых городов, объясняя это традиционным восприятием именно Москвы как административного центра России. Только перенос столицы одобряют 6% опрошенных, передает RT.
В опросе приняли участие представители экономически активного населения из всех регионов РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Сибири нужно создать пять крупных промышленных и научных центров — городов с населением до 1 млн человек. Также министр считает актуальным перенос столицы из Москвы в Сибирь.
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