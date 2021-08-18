Улан-Удэ, 18 августа, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Ливневая канализация в Улан-Удэ устарела и нуждается в модернизации и капитальном ремонте. Существующая в настоящее время сеть не способствует бесперебойному удалению воды после ливней с улиц и дорог города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе столицы Бурятии.

Цитата из видео на YouTube Затопленные дороги В Улан-Удэ

Как отмечается, «ливнёвки» в основном построены в советские годы, а самые старые — в конце 60-х, в связи с чем имеют малую пропускную способность.

«В связи с массовой застройкой и асфальтированием проездов вода не уходит в почву, остается на поверхности, мешая проезду автотранспорта и передвижению пешеходов», — отметили в мэрии.

Из 543 км дорог в Улан-Удэ ливневой канализацией обеспечены лишь 33 км на 50 участках. В результате после любого сильного ливня улицы города местами напоминают каналы Венеции. Это обстоятельство регулярно становится поводом для критики.

Как сообщало ИА REGNUM, после очередного ливня в середине июля 2021 года был подтоплен даже железнодорожный вокзал, который открыли лишь год назад после масштабной реконструкции.