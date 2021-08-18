Варшава, , 09:41 — REGNUM Современные российские танки превосходят устаревшие польские боевые машины Т-72 и PT-91 Twardy. Об этом 18 августа заявил генерал-лейтенант Богуслав Самол в интервью Defence24.

Как отметил Самол, в настоящее время в армии Польши состоит на вооружении большое число Т-72 и PT-91 Twardy.

«Эти два типа танков являются машинами старого поколения и значительно уступают в тактико-техническом плане ныне модернизированным российским танкам», — сказал он.

При этом польский генерал указал, что из-за этого минобороны страны в течение ближайших пяти-десяти лет нужно будет заменить устаревшие танки, при этом новые танки, по мнению Самола, нужно размещать в восточной части Польши, которая граничит «с потенциальным агрессором».

Также он добавил, что приобретение польской стороной танков производства США «Абрамс», по его мнению, будет способствовать повышению оперативных возможностей ВС Польши и усилению их оборонного потенциала.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля министр обороны Польши Мариуш Блащак высказался за увеличение численности польской армии.