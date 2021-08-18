Джакарта, 18 августа, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Власти Индонезии разрешили впускать в храмы и места отправления культа 50% посетителей или 50 человек, сообщает Rakyat Merdeka.

Марат Шибутов Мечеть

«Места отправления культа, мечети, молельные комнаты, церкви, храмы, монастыри могут впускать 50% посетителей или 50 человек», — говорится в заявлении министерства внутренних дел.

Правительство Индонезии продлило действие ограничений по коронавирусу на Яве и Бали было до 23 августа 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Индонезии заявили о трёх новых случаях заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за границей.