Тюмень, 18 августа, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Власти Тюменской области готовы потратить более 10 млн бюджетных рублей на исследование Андреевского и Ишменевского озёр в Тобольском районе и выяснение причин гаффской болезни. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

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Заказчиком исследований является департамент агропромышленного комплекса Тюменской области. Требования к подрядчикам весьма высоки — половина исследовательского коллектива должна иметь степень не менее кандидата наук. Сами исследования будут проводиться с 1 октября по 15 декабря 2022 года.

Напомним, гаффская болезнь, источником которой является рыба из пресных озёр, периодически поражает жителей Тобольского района с 2019 года.