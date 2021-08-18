Челябинск, 18 августа, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Челябинской области выявили ещё 385 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 81 535 заразившихся. Выздоровели 71 002 пациента.

Больных COVID-19 насчитывается уже 6750 человек. Ещё 20 граждан скончались за сутки от COVID-19.