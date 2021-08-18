Оренбург, 18 августа, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Оренбурге акция «Ночь кино» в 2021 году пройдет с изменениями. Зрители смогут посмотреть не один, а три фильма. Все они будут бесплатными, сообщает областное министерство культуры.

jackmac34 Кино

Напомним, акция проходит в рамках XIV Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард». В этом году прроект решено реализовать в кинотеатре «Сокол».

Вечером 28 июня оренбуржцы и гости города смогут посмотреть приключенческую комедию «Конёк-Горбунок» (6+), фильм режиссёра Александра Домогарова-младшего «Пальма» (6+) и фильм-катастрофу режиссёра Алексея Нужного «Огонь» (6+).

Бесплатный билет на весь киномарафон или отдельный фильм можно приобрести на портале «Культура Оренбуржья».

Добавим, с 26 по 31 августа в Оренбургской области пройдет Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард». С 2008 по 2020 годы в мероприятии приняли участие кинематографисты более чем из 50 стран мира, показано свыше 1 тысячи фильмов зарубежных и российских режиссёров, состоялось свыше 100 премьер.