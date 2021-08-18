Воронеж, 18 августа, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Вырубка более десяти сосен зафиксирована на территории Воронежской нагорной дубравы специалистами департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ИА REGNUM Нагорная дубрава — «легкие» города

Сообщения о вырубке деревьев на территории Воронежской нагорной дубравы (является ООПТ областного значения и имеет особый режим охраны) появилась ранее в социальных сетях. Специалисты департамента выехали на место для проверки и подтвердили информацию: неизвестными на землях государственного лесного фонда вырублено более десяти сосен.

В настоящее время по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, департамент обещает провести расследование и найти виновным. Расследование также проводит управление лесного хозяйства Воронежской области.

Особая охраняемая природная территория государственный природный заказник областного значения «Воронежская нагорная дубрава» расположена на территории городского округа город Воронеж и Рамонского муниципального района Воронежской области, общая площадь территории заказника составляет 7043,2726 га. На территории заказника расположен ряд природных памятников.