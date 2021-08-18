Саратов, 18 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 249 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 18 августа региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из числа инфицированных за минувший день пневмония диагностирована у 80 пациентов, с признаками ОРВИ — 156 человек, у 13 пациентов — бессимптомное течение заболевания. Накануне выявили 250 заражений. Всего по состоянию на 18 августа подтверждено 77 666 случаев инфицирования. Выздоровели с начала наблюдения 72 120 человек, за сутки — 253 пациента.

Наибольшее количество инфицированных за прошедшие 24 часа выявили в Саратове — 94 человека, остальные — в других районах области. Среди заболевших преобладают жители старше 60 лет — 61 человек, 23 — в возрасте до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области с численностью населения более 2 млн человек привили против новой коронавирусной инфекции по состоянию на 17 августа 592 399 жителей.

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