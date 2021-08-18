Яшалтинский район, Калмыкия, 18 августа, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В течение нескольких дней жители калмыцкого села Берёзовское испытывали острую нехватку воды. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре Яшалтинского района, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

MichaelGaida Часть сети водоснабжения

Проверка показала, что русло канала, по которому вода должна поступать в пруд, находится в плохом состоянии. Так, по всей длине канал зарос кустарниками, камышом, а также был замусорен бытовыми и строительными отходами. В связи с этим пропускная способность оказалась фактически на нуле.

В адрес директора управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Калмыкия внесено представление. Начальник Яшалтинского участка Городовиковского филиала Калммелиоводхоза привлечён к дисциплинарной ответственности.

Канал РР-4 был расчищен. Объект планируется включить в противопаводковые мероприятия 2022 года в рамках государственной программы.