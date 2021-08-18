Баку, , 09:36 — REGNUM Министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Хулуси Акар провели переговоры в Стамбуле. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба азербайджанского военного ведомства.

Министры обороны Турции и Азербайджана Хулуси Акар и Закир Гасанов Msb.gov.tr

Встреча происходила на полях международной выставки IDEF-2021. Главы министерств обсудили регулярные перестрелки на армяно-азербайджанской границе, ответственность за которые Баку возложил на Ереван.

«Министры затронули тему провокаций, осуществляемых в последний период со стороны Армении на границе с Азербайджаном. Акар подчеркнул, что Анкара и впредь будет поддерживать Баку», — говорится в сообщении от минобороны Азербайджана.

В пресс-службе также отметили, что стороны обсудили вопросы взаимодействия Азербайджана и Турции в вопросах безопасности и оборонной промышленности.

Напомним, 12 мая ВС Азербайджана зашли на территорию Армении в районе Черного озера Сюникской области. В Баку заявили, что это было сделано для «корректировки границы». Обе стороны периодически обвиняют друг друга в обстреле позиций. С 16 августа в Армении стали заявлять, что в ходе перестрелок с обеих сторон гибнут военнослужащие.

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