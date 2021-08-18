Чебоксары, 18 августа, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В Чебоксарах суд признал банкротом застройщика «Альянс-Недвижимость». Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Проблемный дом в Чебоксарах по улице Гагарина

Дело рассматривалось по заявлению публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». Иск поступил в суд 25 февраля 2021 года, указанный истцом размер задолженности составил 45 678 074 рубля 22 копейки. Ответчиком является ООО «Альянс-Недвижимость».

Рассмотрение дела несколько раз переносилось. Решение суд вынес 17 августа, признав должника банкротом и открыв конкурсное производство.

Отметим, что компания застраивала жилищный комплекс «Гагаринский» в Чебоксарах. В 2020 году минстрой Чувашии относил к проблемным два дома застройщика: позиция Советская, 1а в Новочебоксарске и позиция 5 по улице Гагарина в Чебоксарах.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Альянс-Недвижимость» зарегистрировано в декабре 2021 года в Чебоксарах, уставной капитал составляет 10 тыс. рублей. Учредителем является Алексей Фортученко. Указанный в качестве основного вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, в числе дополнительных — строительство жилых и нежилых зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года признано банкротом общество «СУОР», которое застраивало микрорайон Богданка («Садовый») в Чебоксарах.