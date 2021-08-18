Лион, Франция, 18 августа, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Французский футбольный клуб «Лион» расторгнет контракты с шестью игроками основного состава. Об этом 18 августа Get French Football News.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

По информации издания, «Лион» намерен расстаться с Марсело, Максвеллом Корне, Тьяго Мендесом, Уссемом Ауаром, Исламом Слимани и Райаном Шерки.

Отмечается, что это решение вызвано «плохим отношением футболистов к игре». Все они, кроме Шерки, приняли участие в матче с чемпионата Франции с «Анже» (0:3). При этом Корне не доиграл встречу из-за красной карточки на 65-й минуте, а Марсело после разгрома улыбался во время речи капитана Лео Дюбуа.

Ранее «Лион» потерпел разгромное поражение от «Анже» в матче чемпионата Франции со счётом 0:3.