Инвесторов зовут на Курилы перерабатывать рыбу и развивать туризм
Курильск, Сахалинская область, 18 августа, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Специальный налоговый режим на Курильских островах в Сахалинской области будет наиболее привлекательным для предприятий, которые добывают и перерабатывают биоресурсы и занимаются туризмом. Об этом заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков в интервью газете «Известия», сообщает корреспондент ИА REGNUM 18 августа.
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Конкретный срок введения налоговых и таможенных послаблений для Курил объявят на Восточном экономическом форуме. Период, в течение которого эти меры будут действовать, планируется сделать длительным, уверен Алексей Чекунов.
Он также подчеркнул действенность мер дополнительной поддержки предпринимателей в ДФО, заявив, что за пять льготы преференциального режима Дальнего Востока в сумме привлекли уже 2,5 тыс. компаний.
Как сообщало ИА REGNUM, особый налоговый режим для Курильских островов предполагает освобождение инвесторов от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, земельного и транспортного налогов. Кроме того, на Курилах планируется ввести режим свободной таможенной зоны и пониженные ставки страховых взносов в размере 7,6%.