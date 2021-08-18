Курильск, Сахалинская область, 18 августа, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Специальный налоговый режим на Курильских островах в Сахалинской области будет наиболее привлекательным для предприятий, которые добывают и перерабатывают биоресурсы и занимаются туризмом. Об этом заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков в интервью газете «Известия», сообщает корреспондент ИА REGNUM 18 августа.

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Конкретный срок введения налоговых и таможенных послаблений для Курил объявят на Восточном экономическом форуме. Период, в течение которого эти меры будут действовать, планируется сделать длительным, уверен Алексей Чекунов.

«Курилы могут быть как зоной для создания новых предприятий, в первую очередь связанных с переработкой водных биоресурсов, так и интереснейшим туристическим направлением. Наши цели — полное освобождение инвесторов на длительный срок от всех налогов, снижение социальных страховых взносов до 7,6% и введение режима свободной таможенной зоны. На ВЭФ мы объявим конкретные параметры, в первую очередь на какой срок это освобождение от налогов будет реализовано. Но могу вам обещать, что это будет более агрессивно в хорошем смысле слова», — заверил глава Минвостокразвития.

Он также подчеркнул действенность мер дополнительной поддержки предпринимателей в ДФО, заявив, что за пять льготы преференциального режима Дальнего Востока в сумме привлекли уже 2,5 тыс. компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, особый налоговый режим для Курильских островов предполагает освобождение инвесторов от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, земельного и транспортного налогов. Кроме того, на Курилах планируется ввести режим свободной таможенной зоны и пониженные ставки страховых взносов в размере 7,6%.