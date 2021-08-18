Емельяновский район, Красноярский край, 18 августа, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Минобороны РФ передаст земельный участок военного ведомства в собственность Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 августа в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

Соответствующее решение принял министр обороны России Сергей Шойгу. Речь идёт о неиспользуемых землях Минобороны в Емельяновском районе края. Уточняется, что это позволит проживающим на подведомственной министерству территории людям сохранить своё жилье.

Напомним, ранее с просьбой о передаче указанных земель краю к Шойгу обратились представители общественности. Земельный участок рядом с селом Совхоз «Сибиряк» был признан не имеющим перспектив для дальнейшего использования в интересах Минобороны.

Работа по передаче указанного земельного участка Красноярскому краю уже ведётся.